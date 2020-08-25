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الجيش السورى يقتل 327 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع روسيا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 م
الجيش السورى يقتل 327 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع روسيا الجيش السورى
كتب أحمد عرفة

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نفذ الجيش السوري، بمشاركة الجيش الروسي، عملية واسعة النطاق لمكافحة التنظيمات الإرهابية في الفترة من 18 إلى 24 أغسطس الجاري، أسفرت عن مقتل 327 إرهابيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، اليوم الثلاثاء، إنه أسفر قصف نفذته القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية، وكذلك قصف بالمدفعية في منطقة الصحراء البيضاء، عن قتل 327 إرهابية وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن للذخيرة و5 مستودعات تحت الأرض للأسلحة والذخيرة.

وأرسلت روسيا مقاتلات إلى سوريا منذ سنة 2015، عندما بدأ الجيش الروسي، بطلب من الحكومة السورية، المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية هناك، واتفقت موسكو ودمشق الأسبوع الماضي على توسيع قاعدة حميميم الجوية.


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