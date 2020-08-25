التخلص من ثعبان طوله متر عثر عليه داخل نادى بلدية المحلة

الغربية مصطفى عادل

تخلص عمال النظافة بنادى بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من ثعبان بطول متر عثروا عليه داخل النادى أثناء القيام بأعمال النظافة الصباحية، وتم قتله والتخلص منه فى الحال، واستكمل عمال النظافة عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أى ثعابين أخرى فى النادى.

كان رئيس مجلس إدارة النادى المحاسب مصطفى السمولى قد تلقى اتصالا من الامن الإدارى بعثور عمال النظافة على ثعبان أثناء تنظيف سلات القمامة وتم قتله والتخلص منه فى الحال فى الوقت الذى أجرى فيه عمال النظافة عمليات بحث للتأكد من وجود أى ثعابين أخرى من عدمه.