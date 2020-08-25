التحقيق فى العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بأحد شوارع البدرشين، وأشارت التحريات إلى أنه يتعاطى المواد المخدرة، وكان محجوزا بمصحة لعلاج الإدمان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد شوارع البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهويته، وتبين أنه يتعاطى المواد المخدرة، وأصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكان محتجزا بمصحة لعلاج الإدمان، إلا أنه غادرها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت محكمة النقض، أكدت أن ثبوت جريمة القتل العمد تكون بقصد المتهم إزهاق روح الإنسان، حتى ولو كان هذا القتل قد أصاب غير المقصود.

وقالت المحكمة، خلال نظرها الطعن رقم 11763 لسنة 85 قضائية: "من المقرر أنه يكفى للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه قد أصاب غير المقصود، سواء أكان ذلك ناشئًا عن الخطأ فى شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ فى توجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة فى الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله، فإن ما يثيره الطاعن الثانى بشأن أن إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليها الثانية وحدوث إصاباتها التى أودت بحياتها كان عشوائيًا وأن إصابتها كانت بطريق الخطأ دون عمد يكون غير مقبول ولا محل له.