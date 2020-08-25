البيت الأبيض: إدارة ترامب "راضية" عن تنفيذ الصين لإتفاق التجارة

رويترز

قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن المسئولين فى إدارة ترامب لديهم قناعة بأن الصين تنفذ إتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الولايات المتحدة، وذلك عقب اتصال هاتفى على مستوى عال لمراجعة التقدم.

وأبلغ كودلو قناة فوكس نيوز التلفزيونية، أن الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر "راض" عن تنفيذ الصين حتى الآن للإتفاق، وأن بكين تشترى المزيد من السلع الزراعية الأمريكية وهو ما سيساعد فى نمو الوظائف فى الولايات المتحدة.

وأضاف قائلا، "الاجتماع سار بشكل سلس جدا. كان اجتماعا عاديا للمراجعة."