البحرين: 3 مراسيم بإعادة تنظيم ديوان رئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ونقل إدارة الحرف إلى "الثقافة"

وكالات

صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعاد تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي:

رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أولاً: رئيس المراسم والتشريفات (بدرجة وكيل)، وتتبعه:

1- إدارة المراسم

2- إدارة التشريفات

ثانياً: السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء

ثالثاً: إدارة المواد والتجهيزات

رابعاً: وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

1- منسق عام للشئون الفنية

2- الوكيل المساعد للشئون الصحفية والإعلامية، وتتبعه:

أ- إدارة الشئون الصحفية

ب- إدارة الشئون الإعلامية

ج- إدارة العلاقات وخدمة المجتمع

3- الوكيل المساعد للدراسات والسياسات، وتتبعه:

أ- إدارة الدراسات والبحوث

ب- إدارة البرامج الحكومية والتنمية المستدامة

4 - الوكيل المساعد للمعلومات وأفضل الممارسات، وتتبعه:

أ- إدارة المعلومات

ب- إدارة الحوكمة وأفضل الممارسات الحكومية

5- الوكيل المساعد للمساندة الإدارية والخدمات، وتتبعه:

أ- إدارة التنسيق والمتابعة

ب- إدارة الخدمات

ج- إدارة الالتماسات والتظلمات

6- الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية، وتتبعه:

أ- إدارة الموارد البشرية

ب- إدارة الموارد المالية

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (46) لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرس