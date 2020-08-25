اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:30 م
خالد صلاح
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البحرين: 3 مراسيم بإعادة تنظيم ديوان رئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ونقل إدارة الحرف إلى "الثقافة"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:10 م
البحرين: 3 مراسيم بإعادة تنظيم ديوان رئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ونقل إدارة الحرف إلى "الثقافة" الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين
وكالات

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صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعاد تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتي:

رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أولاً: رئيس المراسم والتشريفات (بدرجة وكيل)، وتتبعه:

1- إدارة المراسم

2- إدارة التشريفات

ثانياً: السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء

ثالثاً: إدارة المواد والتجهيزات

رابعاً: وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

1- منسق عام للشئون الفنية

2- الوكيل المساعد للشئون الصحفية والإعلامية، وتتبعه:

أ- إدارة الشئون الصحفية

ب- إدارة الشئون الإعلامية

ج- إدارة العلاقات وخدمة المجتمع

3- الوكيل المساعد للدراسات والسياسات، وتتبعه:

أ- إدارة الدراسات والبحوث

ب- إدارة البرامج الحكومية والتنمية المستدامة

4 - الوكيل المساعد للمعلومات وأفضل الممارسات، وتتبعه:

أ- إدارة المعلومات

ب- إدارة الحوكمة وأفضل الممارسات الحكومية

5- الوكيل المساعد للمساندة الإدارية والخدمات، وتتبعه:

أ- إدارة التنسيق والمتابعة

ب- إدارة الخدمات

ج- إدارة الالتماسات والتظلمات

6- الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية، وتتبعه:

أ- إدارة الموارد البشرية

ب- إدارة الموارد المالية

المادة الثانية:

يُلغى المرسوم رقم (46) لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء

المادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرس


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