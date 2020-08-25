اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:31 م
خالد صلاح
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الاسترلينى يصعد متجاهلا بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:20 م
الاسترلينى يصعد متجاهلا بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية الجنيه الاسترلينى
رويترز

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صعد الجنيه الاسترلينى، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكى، وتجاهل المستثمرين لهبوط غير متوقع فى بيانات مبيعات التجزئة الشهرية فى بريطانيا، وهبط الدولار، بعد أن عاد المستثمرون إلى العملات العالية المخاطر، بينما أثار اتصال هاتفى ناجح بين أكبر مسؤولين تجاريين فى الولايات المتحدة الصين أجواء إيجابية.
 
وفى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، كان الاسترلينى مرتفعا 0.45 بالمئة أمام العملة الأمريكية عند 1.3121 دولار بينما صعد 0.25 فى المئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.98 بنس لليورو.
 
وجاء صعود الاسترلينى، على الرغم من بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع فى مبيعات التجزئة البريطانية فى أغسطس. 
 

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الجنيه الاسترلينى

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بريطانيا

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