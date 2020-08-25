اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:29 م
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الإعدام لربة منزل وعشيقها لاتهامها بقتل الزوج فى البحيرة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:01 م
الإعدام لربة منزل وعشيقها لاتهامها بقتل الزوج فى البحيرة محكمة - أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

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قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار إبراهيم الطرابلى وعضوية المستشارين حسام الصياد وإيهاب شعبان بالإعدام شنقا على "زينب.س" 23 سنة، وعشيقها "أسامة.ا" 32 سنة لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى بمركز كفر الدوار.

ترجع أحداث الجريمة إلى العام الماضى عندما تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة السابق إخطارا يفيد بعثور الأهالى على جثة "سعد.م.ع" 32 سنة، بإحدى الترع بقرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية أن مرتكب الجريمة هى زوجة المجنى عليه "زينب.س.ع.ا" وعشيقها "أسامة.ا.ج" وتم ضبطهما واعترفا بقتل الزوج .

 

 


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اعدام زوجه

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