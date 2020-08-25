اليوم السابع
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"الأوقاف " تستعد لتوزيع 132 طن لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:38 م
"الأوقاف " تستعد لتوزيع 132 طن لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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أعلن قطاع المديريات الإقليمية، بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الرابع على التوالي ، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الخميس 3 سبتمبر حيث يتم توزيع (132) طن على 25 محافظة : ( القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية- الشرقية- المنوفية – كفر الشيخ – دمياط – بور سعيد – الفيوم – مرسى مطروح – شمال سيناء- البحر الأحمر – جنوب سيناء – أسيوط – قنا – سوهاج – أسوان – السويس ) ، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (444) طن حتى الآن .

وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف ، أن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية ، مؤكدة على أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم ،  كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع .

 
 

 

 


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