الأمم المتحدة ترسل طائرة محملة بـ41 طنا مساعدات طبية لليمن لمواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

وصلت إلى مطار عدن الدولى، اليوم الثلاثاء، طائرة أممية تحمل 41 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد فى اليمن.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى اليمن، إن المنظمة نقلت جوا 41 طنا من معدات الحماية الشخصية الأساسية إلى محافظة عدن.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة للطفولة، أن هذه المعدات ستساعد العاملين الصحيين فى الصفوف الأمامية على مواصلة مهمتهم الشجاعة، وأشار مكتب الأمم المتحدة للطفولة إلى أنه لا وقت للراحة والسكون بينما فيروس كورونا لا يزال يهدد المواطنين والأطفال فى اليمن.