الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بالدرجات والرطوبة تسجل 80% والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80% .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.