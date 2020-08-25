اعرف تخفيضات اشتراكات مصابى وأسر الشهداء مع تحريك الأسعار في المترو

مع تطبيق الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو، لجأت الشركة أيضا إلى تحريك أسعار الاشتراكات أيضا، لكنها منحت تخفيضات كبيرة لبعض الفئات، ومنها مصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذه النوعية من الاشتراكات وتخفيضاتها.

ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )، الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3 ، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.