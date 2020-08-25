اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف تخفيضات اشتراكات مصابى وأسر الشهداء مع تحريك الأسعار في المترو

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:00 م
اعرف تخفيضات اشتراكات مصابى وأسر الشهداء مع تحريك الأسعار في المترو مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع تطبيق الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر المترو، لجأت الشركة أيضا إلى تحريك أسعار الاشتراكات أيضا، لكنها منحت تخفيضات كبيرة لبعض الفئات، ومنها مصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذه النوعية من الاشتراكات وتخفيضاتها.
 
١-  اشتراكات مصابى وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تستخرج ربع سنويا.
٢- تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى بعدد  8 محطات.
٣- تصل نسبة التخفيض إلى 75% للمرحلتين بعدد 16 محطة.
٤- تصل نسبة التخفيض إلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل بعدد 25 محطة.
٥- تصل نسبة التخفيض  إلى 72.2%  لأربع مراحل بعدد 39 محطة.
 
ويذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول في حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي ( مصلحي )،  الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج،  المرج الجديدة،  ومكاتب الاشتراكات بالخط الثاني في كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3 ، ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

 


مترو

اشتراكات المترو

اشتراك المترو

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اشتراكات اسر الشهداء بالمترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة