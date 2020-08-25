اعتماد التعليم عن بعد بمدارس سيول حتى 11 سبتمبر للحد من انشار كورونا

كتب الوكالات

تتبنى جميع المراحل الدراسية بالمدارس، ما عدا الطلاب فى السنة الثالثة ثانوى فى العاصمة الكورية الجنوبية سيول وضواحيها، نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم الأربعاء، حتى يوم 11 سبتمبر القادم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ظل استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى هذه المناطق.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أدلت بذلك نائبة رئيس الوزراء لشؤون التعليم ووزيرة التعليم "يو أون-هيه" أثناء إحاطة مشتركة عاجلة مع مدير مكتب التعليم فى سيئول "جو هي-يون" ومدير مكتب التعليم فى إقليم كيونغ كى "لى جيه-جونغ" ومدير مكتب التعليم فى مدينة إنتشون "دو سونغ-هون".

ولكن سيتم استثناء الطلاب فى السنة الثالثة ثانوى من تطبيق هذا النظام، حيث يتبقى 100 يوم على الامتحانات للقبول بالجامعات المقرر إجراؤها فى يوم 3 ديسمبر القادم.

وأوقفت ما مجموعه 1,845 مدرسة على مستوى البلاد يوم أمس الاثنين، الفصول الدراسية وجها لوجه، كأعلى رقم قياسى منذ إعادة فتح أبواب المدارس فى أواخر مايو الماضي.

وشكلت المدارس فى سيول وضواحيها 40% من 1,845 مدرسة، منها 148 مدرسة فى سيئول و422 مدرسة فى إقليم كيونغ كى و167 مدرسة فى مدينة إنتشون.

وبلغ عدد الطلاب وأفراد الطاقم المدرسى المصابين بفيروس كورونا فى سيول وضواحيها 150 طالبا و43 شخصا على التوالى فى الفترة من يوم 11 أغسطس حتى اليوم السابق.

وتخطط وزارة التعليم، لتطبيق هذا النظام حتى يوم 11 سبتمبر القادم، ثم اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم تمديد تبنى هذا النظام بناء على شدة تفشى فيروس كورونا ونتائج مشاورات مع السلطات الصحية.

ولم تكشف الوزارة عن التدابير المنفصلة تجاه المدارس خارج هذه المناطق، فتحافظ المدارس على الفصول الدراسية وجها لوجه بأقل من ثلث من سعة الفصل، تماشيا مع التعليم عن بعد.