استكمال رصف شارع الثورة وإصلاح مواسير الصرف وتطهير المنشآت الحكومية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى نوابه ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الأعمال بنطاق القري بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة المكثفة داخل القري وعلى الطرق الرئيسية ومداخل القرى.

وتم الانتهاء من تغيير ماسورة خط الطرد الرئيسية للصرف بالمعتمدية بطول 6 أمتار، ووضع السن بشارع الثورة بالوحدة المحلية لمحلة أبو على بطول 150 متر ومتابعة أعمال التغطية لمصرف الشركه وعمل كورنيش على بحر الملاح.

كما تم عمل صيانه لكشافات الاناره على طريق المحله كفر الشيخ بنطاق الوحده المحليه للمعتمديه، و رش وتطهير وتعقيم أكثر من 20 مصلحه حكوميه بالوحدات المحليه لدمرو والهياتم بمشاركه شباب القرى.























