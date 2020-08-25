استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلى والكيلو يبدأ من 110 جنيهات

كتب أحمد حمادة

سجلت اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 25-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى و محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

سجلت اللحوم الكنوز 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

واستقرت أسعار اللحوم الضأن 120-140.جنيها،، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها

الجدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية.