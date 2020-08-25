اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلى والكيلو يبدأ من 110 جنيهات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:00 ص
استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلى والكيلو يبدأ من 110 جنيهات لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 25-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى و محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

سجلت اللحوم الكنوز 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

واستقرت أسعار اللحوم الضأن 120-140.جنيها،، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها

الجدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية.


اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة