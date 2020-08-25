أظهر استطلاع للرأى العام أجرى فى موسكو أن غالبية المواطنين الروس - أى نحو 61% لا يخشون الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين أن 13% مستعدون للحضور إلى أماكن العمل حتى لو كانوا مرضى، ووفقا للدراسة التى نفذها موقع (رابوتا رو) الروسي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - فإن ثلث الذين تم استطلاع آرائهم (33%) يخشون الإصابة بالعدوى، وقال 6% فقط إنهم أصيبوا بها سابقا، أو يعانون منها حاليا.
وأشار غالبية المواطنين (60%) إلى أنهم يرتدون أقنعة في الأماكن العامة، و40% ينظفون ويعقمون بانتظام، و17% لا يستخدمون وسائل النقل العام، و16% يرتدون قفازات في الأماكن العامة.
ونوه 8% من المواطنين الروس بأنهم يواصلون مراعاة العزلة الذاتية ولا يغادرون المنزل دون سبب وجيه، في حين يتخذ 7% منهم تدابير وقاية أخرى، و29% لا يفعلون أي شيء لحماية أنفسهم.
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