وأشار غالبية المواطنين (60%) إلى أنهم يرتدون أقنعة في الأماكن العامة، و40% ينظفون ويعقمون بانتظام، و17% لا يستخدمون وسائل النقل العام، و16% يرتدون قفازات في الأماكن العامة.

ونوه 8% من المواطنين الروس بأنهم يواصلون مراعاة العزلة الذاتية ولا يغادرون المنزل دون سبب وجيه، في حين يتخذ 7% منهم تدابير وقاية أخرى، و29% لا يفعلون أي شيء لحماية أنفسهم.