اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:03 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى الجزائر إلى 42 ألفا و228 مصابا

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:50 م
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى الجزائر إلى 42 ألفا و228 مصابا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 42 ألفا و228 مصابا، و1456 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 370 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 29 ألفا و587 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.


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