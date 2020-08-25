ارتفاع بورصة دبي بالمستهل..و"أمان" توضح حقيقة مفاوضات الاستحواذ على الشركة

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2284.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.5 مليون سهم محققة ما قيمته 159.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2812 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.39%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 8.08%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.36%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 60.4 مليون ورقة بقيمة 41.5 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 4.77%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في شهر يناير لتصل إلى حصة أغلبية بنسبة 50.4% في المصرف العالمي، ويأتي هذا الاستحواذ من خلال عدة صفقات تقدر بـ21.6 مليون دولار أمريكي، كما تمت الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمين المصرف العالمي في شهر مارس 2020.

الجدير بالذكر أن عملية التأشير بتحويل الأسهم إلى المجموعة ستبدأ بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.

كما أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فوراً، ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ، وكما سبق الإشارة إليه في الإفصاح السابق، فإن المجموعة ستباشر التنفيذ بهذا الحكم فوراً.

وفي سياق آخر أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، عن عدم وجود أي مفاوضات أو تأكيدات حسب علمها للاستحواذ على الشركة، وسوف تقوم بالإفصاح للسوق حسب الأصول عن أي تطورات متعلقة بهذا الموضوع.