اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.24% بختام تعاملات جلسة اليوم

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 02:42 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.24% بختام تعاملات جلسة اليوم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4400 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2656 نقطة.
 
 
 

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