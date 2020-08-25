اختيار مبنى بجامعة جنوب الوادى كمركزاً لعلاج الإدمان.. صور

قنا - فريق المحافظات

أعلنت جامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى و الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن استقبال الجامعة ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالقاهرة وذلك لمعاينة المبنى المزمع إنشاءه بالجامعة كمركز لعلاج الإدمان وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان.

أكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة فى بيان له أن هذا المركز سيساعد على حماية الشباب من براثن الإدمان ويعد من أولويات الجامعة فى اطار دورها المجتمعى الهام كما يعد لبنة قوية لاستكمال الصرح الطبى للجامعة .

وأضاف أنه سيتم اختيار مكان آخر بمقر الجامعة يكون بمثابة قاعة للتطوع يتم فيها توعية طلاب الجامعة بمخاطر الادمان.

وأكدت الدكتورة نادية عبد الله عميد كلية التمريض أن أهمية إنشاء هذا المركز تأتى فى أن الصعيد يفتقر بشده إلى مراكز مرضى الإدمان والذى تزيد اعدد ضحاياه بين الشباب والمراهقين وأضاف الدكتور محمد يوسف المديرالتنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية أن هذا المركز يعد اضافة كبيرة للجامعة والمجتمع المحيط.

وأشار الدكتور طارق دسوقى رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسى بطب قنا أن المركز سيضم ملاعب متنوعة وصالة فنون ورسم ومساحات خضراء وقاعة ندوات.