اليوم السابع
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إعلان حالة الطوارئ فى ولاية ويسكونسن الأمريكية بسبب الاحتجاجات المستمرة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:59 م
إعلان حالة الطوارئ فى ولاية ويسكونسن الأمريكية بسبب الاحتجاجات المستمرة مظاهرات فى أمريكا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن حاكم ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ فى الولاية على خلفية الاضطرابات المستمرة التى تشهدها الولاية، على خلفية إطلاق الشرطة النار على رجل أسمر البشرة فى مدينة كينوشا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم وقع إيفرز، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ينص على إعلان حالة الطوارئ بالولاية فى ظل الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة فى أنحاء مختلفة بويسكونسن.

 

ويقضى المرسوم بتوسيع وجود قوات الحرس الوطنى لمواجهة الاضطرابات وضمان حماية البنية التحتية والمواقع الثقافية، وأمر حاكم الولاية برفع عدد عناصرهم المنتشرين فى الشوارع إلى 250 شخصا.


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