نيودلهى(أ ش أ)

أعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية البنجاب، شمالى الهند ساندر شام أرورا اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال أرورا - عبر صفحته على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي حسبما ذكرت قناة (إن دى تي في) الهندية - إن نتائج فحوصاته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مضيفا أنه يخضع حاليا للعزل الذاتى فى مقر سكنه ولا يعاني في الوقت الحاضر من أي مشاكل جسدية.