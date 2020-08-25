يذكر أن أرورا رابع وزير بحكومة البنجاب يصاب بفيروس كورونا.. وسجلت الهند اليوم 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة إصابة.

 