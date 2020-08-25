إصابة حسن الكعبى نائب رئيس البرلمان العراقى بفيروس كورونا

كتب محمد شعلان

أعلن حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن شعر بأعراض صحية غير مُستقرة فقرر أن يجري كل الفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.



حسن الكعبى نائب رئيس البرلمان العراقى

وعلق حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، على اصابته بكورنا في بيان صحفي، قائلا: " قبل يومين شعرت بأعراض صحية غير مُطمئنة، وعلى إثرها أجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها إصابتي بفيروس كورونا المستجد والحمد لله أولا وآخرا".

ووجه الشكر لمن سأل عليه: "أشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية، كما اطمأن شعبي الكريم وإخوتي وأخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة بفضله سبحانه وتعالى، ودعائي من العلي القدير أن يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق ، أكد محمد الحلبوسى رئيس البرلمان العراقي، أهمية إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، خلال الفترة المقبلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.