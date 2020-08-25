اليوم السابع
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"إزاى تحسب سعر الفايدة فى البنوك" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:00 ص
"إزاى تحسب سعر الفايدة فى البنوك" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى تحسب سعر الفايدة فى البنوك وأنواع الحسابات المصرفية فى البنوك وسعر الفائدة عليها"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.
 
 

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