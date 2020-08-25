إزالة عقار مخالف بالتعدى على أملاك دولة بحى جنوب المنيا (صور)

المنيا-حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة إزالة للعقارات المخالف برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا حيث تمت إزالة عقار مخالف بالبناء على أملاك الدولة بمنطقة مدينة العمال حتى سطح الأرض ،وكان العقار قد تسبب فى إعاقة الشارع الرابط ما بين شارع الحرية وميدان مكة .

ومن ناحية أخرى وجه رئيس المدينة بإزالة ورفع أى إشغالات بالمحلات الموجودة بالعمارات والشوارع وتحرير محاضر المخالفين .

وقد أكد رئيس المدينة اثناء جولته لمتابعة انتظام العمل داخل شوارع الحى أنه لابد من احترام القانون من الجميع لأن هذا يسهل أعمال وأداء الجهات التنفيذية من جهة ومن جهة أخرى يساعد على استعادة هيبة الدولة وترسيخ مفاهيم العمل والإنتاج واحترام القوانين التى تضمن الحقوق وتحدد الواجبات .

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بالتعاون مع إدارة الرى بتطهير ترعة وسادة ورفع المخلفات للحفاظ على مياه النيل وتقليل الهدر منها، وفى سياق متصل تم عمل حملة نظافة مكثفة بقرية نزلة حسين والشرفاء ورفع التراكمات من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.