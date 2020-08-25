إخماد حريقين بمطعم كبده وبطريق دسوق فى كفر الشيخ

شب حريقان الأول بمطعم كبده بأحد الأحياء بمدينة كفرالشيخ، وأصيب أحد العمال بحالة اختناق، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وهرعت سيارات الإطفاء ورجال الدفاع المدني وسيارة إسعاف للموقع، وأتت النيران على كل محتويات المطعم.

كما شب حريق في هيش قبل قرية عويره في اتجاه طريق دسوق، وانتقلت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق وتم إخماده قبل امتداده على طول الطريق وتتأثر به السيارات المارة .

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، بنشوب حريق هائل بمطعم كبده شهير، بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، وتوجهت 3 سيارات إطفاء ورجال الإطفاء والدفاع المدني قد هرعوا للموقع لإخماد الحريق، كما هرعت سيارة إسعاف للموقع لإسعاف المصابين، وأن وتمكن رجال الحماية المدنية إخماد الحريق بعد أن أتى على كل محتويات المطعم، كما تم نقل أحد العمال مصابًا باختناق شديد عن طريق سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتم إسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.