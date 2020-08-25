إحالة سيدة وضعت السم فى الطعام لزوجها لتحصل على معاشه بالخانكة للجنايات

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أمرت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بوضع له السم فى الطعام للحصول على معاشه إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة "نبيلة" أقرت بارتكابها واقعة الشروع في قتل زوجها "ح. م"، حيث إنها تزوجت من المجنى عليه رغم فارق السن بينهما وأنجبت منه طفلة، مؤكدة أنه يحصل على معاش 7 آلاف جنيه، وينفق كل أمواله على أبنائه الأربعة من زوجته الأولى برغم أنهم جميعا متزوجون، ويبخل على أسرة المتهمة.

وأقرت المتهمة، أنه بعد ست سنوات من المأساة بسبب بخله الشديد عليها وتعديه الدائم عليها بالضرب المبرح وطردها من شقته، حضرت فى ذهنها فكرة التخلص منه بوضع السم فى الطعام، وبعد ارتكاب الواقعة حضر أحد أبنائه ونقله للمستشفى ومن ثم إلى معهد السموم بالقاهرة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الخانكة من أحد الأشخاص يتهم فيه زوجة أبيه بمحاولة قتل والده بوضع السم فى الطعام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.