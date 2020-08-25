إحالة تشكيل عصابى للجنح بتهمة سرقة السيارات فى النزهة

أمرت نيابة النزهة، برئاسة إسماعيل حفيظ، بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة امام محكمة الجنح، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أفادت بسرقة سيارتها، وقيام مجهول بوضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول، لمساومتها على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه)، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة المجنى عليها على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع (صاحب مكتب مقاولات - عاطل "لهما معلومات جنائية") وتم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وعثر بحوزة أحدهما على (بطاقتى رقم قومى ورخصتى قيادة بإسم أحد الأشخاص "مزورين").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وأقروا بإرتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من المستولى عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن "مستأجر" بدائرة قسم شرطة المرج، كما تم بإرشادهم ضبط أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها حيث أقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة "جارى تحديده وضبطه".

وبسؤال المتهم الذى ضُبط بحوزته بطاقتى الرقم القومى والتراخيص أقر بتحصله عليهم من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه" لتسليمها لآخر (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" تم ضبطه وأقر بطلبه إصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه "مُثبت بها صورته" خشية ضبطه فى أحكام قضائية صادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.