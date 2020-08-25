أول متطوعة تتلقى اللقاح الإيطالى المحتمل لـفيروس COVID-19

كتبت إيناس البنا

بدأت إيطاليا أول التجارب البشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا، وأعلن معهد لازارو سبالانزاني في روما ، وهو مستشفى متخصص في الأمراض المعدية، أنه تم تلقيح أول متطوع بلقاح مضاد لـ COVID-19 كجزء من التجارب البشرية المتوقع أن تستمر 6 أشهر.

تلقت المرأة ، في الخمسينيات من عمرها ، الجرعة الأولى التي طورتها شركة التكنولوجيا الحيوية ReiThera ومقرها روما في معهد سبالانزاني للأمراض المعدية بالعاصمة.

على الرغم من تباطؤ معدل الإصابة في البلاد ، بدأ العلماء تجارب بشرية على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) ، وهو الفيروس المسبب لمرض COVID-19.



أول متطوعة تتلقى اللقاح الإيطالى

سيتم إجراء التجارب ، التي تم تطويرها بين باحثي ReiThera و Spallanzani ، على 90 متطوعًا مقسمين إلى مجموعات حسب العمر لاختبار فعالية جرعات مختلفة من اللقاح ، تم تطويره منذ مارس، حسب موقع " ميديكال" الطبى.

إذا أثبتت النتائج الأولى للمرحلة الأولى من التجارب البشرية إيجابية ، يقول الباحثون إنهم سيكونون قادرين على المضي قدمًا إلى المرحلتين 2 و 3 بحلول نهاية العام ، على عدد أكبر من المتطوعين حتى خارج إيطاليا.

وقال جوزيبي إيبوليتو ، المدير العلمي للمعهد: "سيستغرق الأمر 24 أسبوعًا على الأقل لاستكمال المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح".

ويأمل العلماء أن اللقاح سيثير استجابة مناعية لمحاربة العدوى، حيث شهدت أوروبا ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالوباء ، عودة ظهور الحالات. إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا ، يأمل العلماء أن يصبح اللقاح متاحًا للجمهور بحلول منتصف عام 2021.



اللقاح الإيطالى اللقاح ، المسمى GRAd-COV2 ، تم تطويره بواسطة ReiThera ، وهي شركة إيطالية للتكنولوجيا الحيوية، ويقوم اللقاح بترميز بروتين السنبلة كامل الطول لـ SARS-CoV-2 ويستند إلى غوريلا غدي غدي جديد معيب في النسخ المتماثل (GRAd). اللقاح ، المسمى GRAd-COV2 ، تم تطويره بواسطة ReiThera ، وهي شركة إيطالية للتكنولوجيا الحيوية، ويقوم اللقاح بترميز بروتين السنبلة كامل الطول لـ SARS-CoV-2 ويستند إلى غوريلا غدي غدي جديد معيب في النسخ المتماثل (GRAd).

ولّدت تقنية اللقاح استجابة مناعية خلطية وخلوية قوية في الدراسات قبل السريرية وأثبتت فعاليتها، والآن ، اللقاح جاهز للاختبار على البشر ، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى استجابات مناعية قوية بناءً على المناعة المنخفضة الموجودة مسبقًا ضد الناقل لدى البشر.