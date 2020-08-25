أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة الرابعة من صكوك الأضاحى

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقى، مدير عام الدعوة، الشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة، الدفعة الرابعة التي تبلغ 4 أطنان من لحوم أضاحى لتوزيعها، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى إطار مشروع صكوك الأضاحي.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه تم تسليمها للإدارات الفرعية العجمى والدخيلة، وغرب، وشرق، ومحرم بك، والرمل، والمنتزه، لمباشرة التوزيع.

ومن جانبه، قال الشيخ خشبة، إن هذه الكمية هى الدفعة الثالثة التى تصل إلى محافظة الإسكندرية ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه الإسكندرية إلى الآن 16طنا

وكما أشاد بتفاعل الشعب السكندرى مع المشروع فقد بلغ إجمالى مبيعات الصكوك هذا العام أكثر من 11 مليون جنيه.