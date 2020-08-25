أوقاف الأقصر تعلن عن فتح 1243 مسجدًا لصلاة الجمعة المقبلة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجدًا وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم لليوم الثانى على التوالى القيام بأعمال تطهير وتعقيم المساجد تمهيدًا لفتحها فى صلاة الجمعة المقبلة، وذلك بناء على تعليمات الوزارة واستمرارًا للعمل بالإجراءات الاحترازية، وفى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه لايزال العمل على قدم وساق ولليوم الثانى على التوالى فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لكافة مديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، استعداداً لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.