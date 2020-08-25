أهالى قرية حاجر المريس بالأقصر يشتكون من سقوط أسلاك أعمدة الكهرباء بالأرض

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم أهالى قرية حاجر المريس بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، بشكوى لشرطة كهرباء الأقصر تفيد بسقوط أسلاك الكهرباء من أعمدة الإنارة على الشارع مما يعرض الأطفال والكبار للخطر، وذلك خلال اللهو بالشارع وتوجه الكبار لأراضيهم ومواصلة زراعتها، وكذلك الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى بالقرية، ومن جانبها شكلت شركة الكهرباء فريق عمل لفحص الشكوى وسرعة حلها.

البداية كما يرويها المواطن محمد طايع إبن قرية حاجر المريس، مؤكداً على أنهم فوجئوا بسقوط أسلاك كهرباء بين عدد من الأعمدة لتهالكها وحاولوا الإتصال بالمهندس الفنى الكهربائى بالقرية ولكنه لم يستقبل مكالمتهم لغلق هاتفه المحمول، مما أدى تقديمهم لشكوى فى شركة الكهرباء لحل الأزمة والإنقطاع المتكرر للكهرباء.

ويضيف إبن قرية حاجر المريس لـ"اليوم السابع"، على أن قطع السلك الكهربائى من الأعمدة أمر متكرر لتهالكها، وتلك الأسلاك الكهربائية تهدد أرواحهم وتهدد أطفالهم خلال اللهو يومياً ومرور المواطنين في الشارع للذهاب إلي المحاصيل الزراعية وخاصة ففى الليل لضعف الرؤية، مؤكداً على أن سقوط الأسلاك علي الأرض تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية المنزلية، مطالباً رجال شركة الكهرباء بسرعة التدخل لكون الشارع حيوي وهام لمرور السياحة عليه والمتوجهة إلي القرية السياحية بقرية المديرة حاجر الضبعية، بخلاف توجه مزارعين قرية حاجر المريس إلي الأراضى الخاصة بهم لمتابعة المحاصيل الزراعية، وتقرر تشكيل لجنة من شركة الكهرباء لفحص الشكاوى وحل أزمتهم.

وكانت قد شهدت منطقة نجع عبادى بالكرنك شمال محافظة الأقصر، أمس الأحد، قطع فى وصلة سلك كهرباء من خط الضغط العالى "الأقصر – إسنا" بقوة 220 كيلو فولت، وسقطت فى مياه نهر النيل بالمنطقة دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين المواطنين، وعلى الفور أبلغ الأهالى رجال شرطة الكهرباء ومباحث الأقصر بالواقعة، وتم إتخاذ اللازم لإصلاح قطع الوصلة وحماية المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.



أهالى قرية حاجر المريس بالأقصر يشتكون سقوط أسلاك أعمدة الكهرباء (1)



أهالى قرية حاجر المريس بالأقصر يشتكون سقوط أسلاك أعمدة الكهرباء (2)