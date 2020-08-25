أمين عام منظمة السياحة العالمية يبدى انبهاره بالمتحف المصرى الكبير.. صور

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار وزوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، المتحف المصرى الكبير، هذا الصرح الثقافى والأثرى الذى ينتظر العالم أجمع افتتاحه، حيث عبر عن إعجابه الشديد بهذا الصرح ومقتنياته.

وبدأت الجولة بميدان المسلة المعلقة، حيث قدم العنانى شرحا مفصلا عن فكرة الميدان، الذى يظهر المسلة من كافة جوانبها بما فيها القاعدة المنقوش عليها اسم الملك رمسيس.

ثم تفقد الوزير والمسئول الدولى البهو العظيم، وأزاحا الستار عن أحدث تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي انضما للعرض فى بهو المتحف المصرى الكبير، وهما مصنوعان من الجرانيت الوردى ويصل طول كل واحد منهما إلى حوالى 5 امتار.

وعرض العنانى على زوراب جزء من الهدايا التذكارية المصنعة بأيدى مصرية داخل المتحف المصرى الكبير والتى ستكون علامة تجارية كبيرة تحمل اسم المتحف المصرى الكبير وسيتم الترويج لها عالميا.

واختار العنانى إحدى الهدايا المصنعة على شكل إكسسوارات نسائية على شكل زهرة اللوتس، ومنحها لرئيس عام منظمة السياحة العالمية تذكارا لزيارته للمتحف.

وأكد العنانى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه دعوة لأمين عام المنظمة، لحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير، وقال "الرئيس سيقرر موعد الافتتاح المناسب ونحن سنكون جاهزين".

وكان الوزير اصطحب أمين عام المنظمة إلى منطقة البانوراما بأهرامات الجيزة والمطعم المزمع افتتاحه قريبا، ثم زار المسئول تمثال ابو الهول والتقط صورا تذكارية.

وخلال الجولة بالاهرامات قدم العنانى توجيها لأصحاب الجمال بالالتزام بركوب واحد فقط خلال جولة الجمل، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

وجلس امين عام منظمة السياحة العالمية فى المطعم بمنطقة البانوراما، وتناول القهوة بصحبة وزير السياحة والاثار، حيث قال الامين العام للمنظمة "اعظم فنجان قهوة شربته فى حياتى".