أمين عام السياحة العالمية: سأزور مصر بصحبة عائلتى.. ومن الغد سيتدفق السياح

أكد وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية فى ختام زيارته لمصر، على استعداد المنظمة الكامل للدعم المستمر لمصر، لعودة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها إلى سابق عهدها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن استمتاعه وسعادته بزيارته لمصر، وخاصة فى ظل جدية الإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق، والتي شهدها علي أرض الواقع خلال هذه الزيارة، معربا عن رغبته في زيارة مصر قريبا لقضاء اجازته مع عائلته علي شواطئ مدينة الغردقة الخلابة.
وعبر وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، عن سعادته باختتام زيارته لمصر بزيارة المتحف المصرى الكبير، لافتا إلى ان هذا المتحف سيعود على السياحة المصرية بالايجاب، معربا عن اعجابه بالاجراءات المصرية لاستعادة السياحة، حيث بعد شهرين من افتتاح السياحة فى مصر نحن هنا نرى اجراءات حازمة لانتشار العدوى والتزام بها من كافة القطاع السياحى، مؤكدا ان السياحة ستعود خطوة بخطوة الى افضل مما كانت، ومن الغد سيعود السياح لمصر.
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