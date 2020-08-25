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أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة يؤكدون سقوطها بـ3 صواريخ

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:47 م
أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة يؤكدون سقوطها بـ3 صواريخ الطائرة الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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رفضت أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصاً، التقرير الخاص بتحليل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية الذي نشره مركز الطيران المدني الإيراني، مؤكدين أنه خدعة ولعبة سياسية جديدة لطهران.

وقال أحد أسر الضحايا لقناة العربية الحدث: "نحتاج التحرك والضغط على الحكومة الكندية للضغط على النظام الإيراني لنستلم التقرير الصحيح ونعرف من المسئول عن هذه الكارثة".

وأضاف أحد أسر الضحايا: "شخص في الجيش الإيراني لا يريد الكشف عن اسمه قال إن 3 صواريخ ضربت الطائرة وليس صاروخان، فالأول لم يصبها، في حين كانت تحاول العودة للمطار، والثاني اتجه نحوها وضربها، والثالث فجرها".

وتابع شخص آخر من أحد أسر الضحايا: "رئيس هيئة الطيران المدني الإيراني أعلن عن التقرير القصير جدا، وكان يهدد ويقول لا تجعلوها قضية سياسية"، مضيفاً "بلى هي قضية سياسية وليست حادثة عادية"، بدوره قال ثالث "نحن كأسر الضحايا لا يوجد شيء لنخسره، بالتالي سنأخذ الجميع للمحاكم الدولية لنحصل على العدالة".

وقبل يومين، أعلن رئيس هيئة الطيران الإيرانية تورج دهقاني زنكنه، أن التقرير الرسمي عن مراجعة بيانات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير الماضي، يؤكد إصابتها بصاروخين.


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