أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على مرور أكبر السفن.. وننتظر 6 حاويات عملاقة

كتب محسن البديوى

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة، ساهمت في الحركة الإيجابية للملاحة فى قناة السويس، موضحًا أن عدد السفن التى مرت فى قناة السويس الجديدة فى الفترة من 2010 وحتى 2015 كان 86.6 ألف سفينة، بينما فى الفترة من 2015 وحتى 2020 مرت 90 ألف سفينة بزيادة 3.7%.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن العائد قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان 25 مليارا و900 مليون دولار، وبعد افتتاح قناة السويس أصبح العائد 27 مليارا و200 مليون دولار بنسبة زيادة 4.7%.

وأشار إلى أن الحمولات كانت 4 مليارات قبل 2015 وقبل حفر قناة السويس الجديدة، بينما بعد افتتاح قناة السويس الجديدة مر بها 5.500 مليار طن بزيادة 16.9% ، مضيفًا أن القناة الجديدة شهدت مرور أكبر 6 حاويات فى العالم.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس قادرة على حمل أكبر السفن دون وجود مشاكل، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تمر 6 حاويات عملاقة أخرى، مضيفًا أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل جيد، بل أن عدد السفن زاد 191 سفينة عن السنة السابقة.