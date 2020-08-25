اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أرقام تاريخية فى عهد على عبد العال بدور الانعقاد الخامس.. إنفو جراف

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:46 ص
أرقام تاريخية فى عهد على عبد العال بدور الانعقاد الخامس.. إنفو جراف إنفو إنجازات مجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عن حصاد إنجازاته على المستوى التشريعى والرقابى خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك خلال الجلسة الختامية لهذا الدور.

 

وفى هذا السياق، يستعرض "اليوم السابع"، لجمهور القراء إنجازات مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، كالتالى:

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
 
7

 

1 - 233 مشروع قانون قدمته الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى 2490 مادة.

 

2 - 4064 طلب إحاطة تم الرد عليهم كتابة أو شفاهة.

 

3 - 156 بياناً عاجلاً.

 

4 - 646 سؤالا أجابت الحكومة عليهم.

 

5 – 92 طلب مناقشة عامة

6 - 743 اقتراحاً مقدما من النواب.

 

7 – 1980 اجتماعا للجان النوعية استغرقت 2903 ساعة.

 

8 - 1702 تقرير نظر المجلس منها 1468.

 

9 – 29 زيارة ميدانية للعديد من المناطق.

 

10 –63 جلسة عامة استغرقت 270 ساعة عمل.

 

11 – 79 اتفاقية أقرها المجلس.

 

12 - 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مكان.


مجلس النواب

البرلمان

انجازات البرلمان

على عبد العال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.. أكثر من 4 آلاف طلب إحاطة وبيان عاجل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:29 م

وكيل النواب يستعرض إنجازات البرلمان خلال الدور الرابع: ناقشنا نحو 600 قانون

الخميس، 15 أغسطس 2019 12:30 م

عبد الرحيم على: إنجازات البرلمان تاريخية.. و"عبد العال" أفشل مخططات إسقاط المجلس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:13 ص

تفاصيل إنجازات البرلمان تشريعيا بدور الانعقاد الرابع.. إقرار 156مشروع قانون..النهوض بالاقتصاد والشباب والحماية الاجتماعية أهم الأهداف فى القوانين.. والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن على قائمة أولويات المجلس

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة