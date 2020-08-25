اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. 67.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 67.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل

التعليم تضبط حالة غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان

الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها

التموين: صرف 94% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن

تعرف على الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية

ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو

السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم

مختار جمعة يكشف مزايا قانون تنظيم هيئة الأوقاف بعد إقراره من البرلمان

هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟.. الصحة تجيب

وزير السياحة والآثار وأمين عام "السياحة العالمية" يزوران المتحف القومى للحضارة المصرية

وزير البيئة توضح أهمية قانون إدارة منظومة المخلفات بعد موافقة البرلمان عليه

لماذا يكره الإخوان شيخ الأزهر؟.. فضح إرهابهم وساند 30 يونيو


وزارة الصحة

نسبة الشفاء من كورونا

مستشفيات العزل

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هالة زايد الوزيرة النموذجية.. صدرت مبادرة 100 مليون صحة إلى 18 دولة أفريقية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:36 م

كيف حصلت وزيرة الصحة على لقب الأكثر تأثيرا فى أفريقيا؟.. هالة زايد نفذت مبادرات الرئيس بحرفية.. الوزارة شهدت توفير العلاج من فيروس سى منذ توليها .. الوزيرة طبقت منظومة التأمين الصحى الشامل.. واحتوت أزمة كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 م

"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:20 م

الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:09 م

هيئة الدواء: تحديث قواعد تسجيل الأدوية الحيوية المثيلة لتوفيرها بالأسواق

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة