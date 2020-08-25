اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:03 م
خالد صلاح
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أبوظبى تعود لسوق السندات وتجمع 5 مليارات دولار من بيع سندات فى 3 شرائح

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:26 م
أبوظبى تعود لسوق السندات وتجمع 5 مليارات دولار من بيع سندات فى 3 شرائح أبوظبى
رويترز

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جمعت أبوظبى خمسة مليارات دولار، من خلال طرح لسندات فى ثلاث شرائح اليوم الثلاثاء، وهى ثالث خطوة تخوضها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط فى أسواق السندات العالمية هذا العام، لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.
 
وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التى تقود الصفقة واطلعت عليها رويترز، أن أبوظبى باعت سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليارى دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات مدتها عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس على نفس المؤشر القياسي، وسندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7 بالمئة.
 

الامارات

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سوق السندات

النفط

اسعار النفط

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