اليوم السابع
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7.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى الربع الأول

الإثنين، 24 أغسطس 2020 02:46 م
7.25 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى الربع الأول مكتب بريد
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت نحو 7.25 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 6.21 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2019 وارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 3986 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 3977 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2019  بمعدل نمو سنوي 0.23%. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 25.194 ألف مواطن بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 24.784 ألف مواطن خلال الفترة يناير - مارس 2019 وبمعدل نمو سنوي 1.66%. 
 
وكان قد بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.39 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد  بنهاية الفترة يناير - مارس 2019.
 
وتقدم الهيئة خدمات مالية ومجتمعبة وحكومة وبريدية عبر مكاتبها، حيث تم توسيع مهامها لتقدم خدمات جماهيرية في إطار عمليات تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية. 
 
ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه، وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 220 مليار جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.
 
وتعمل الهيئة القومية للبريد على تطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي و الاهتمام بتذليل العقبات التى قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وتحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بما يحقق رضاء المواطنين.

الهيئة القومية للبريد

مكتب بريد

صرف المعاشات

قيمة المعاشات

وزارة الإتصالات

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