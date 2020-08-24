اليوم السابع
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634 طالبا إجمالي المتقدمين لاختبارات القدرات بتربية رياضة جامعة القناة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:58 م
634 طالبا إجمالي المتقدمين لاختبارات القدرات بتربية رياضة جامعة القناة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن 634 طالبًا وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية والتي بدأت 8 أغسطس واستمرت حتى أمس.

وقال الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إجمالي عدد الطلاب اللائقين بلغ 549 طالبًا وطالبة بنسبة 59.86% فى حين بلغ عدد الطلاب الراسبين 85 طالب وطالبة بنسبة 40.13%.

ومن جانبه أشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات بلغ 247 طالبة 223 فقط لائقات بنسبة 28.90% من إجمالي عدد المتقدمات بينما رسب فى الاختبارات 24 طالبة بنسبة 71.9%.

 وقال الدكتور أحمد عزيز، وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، إن إجمالى عدد الطلبة المتقدمين بلغ 387 طالبا من بينهم 326 طالب لائق بنسبة 34.83% من إجمالى عدد الطلاب بينما رسب 61 طالب بنسبة 76.15%.

وقال الدكتور أحمد كمال، رئيس الكنترول، أن نتيجة اختبارات القدرات يتم إعلانها على موقع وزارة التعليم العالى.

 

 

 


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