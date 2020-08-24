130 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان تنتظر عودة الرحلات فى أكتوبر

كتبت آمال رسلان

أكدت وزارة السياحة والآثار أنه تم إرجاء تنظيم أية رحلات للفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، حتى شهر أكتوبر2020، فى حين ستبدأ المحافظتان فى استئناف حركة السياحة واستقبال الوفود من خلال الفنادق الثابتة والتى حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل.

ويبلغ عدد البواخر النيلية التى تعمل بين مدينتى الأقصر وأسوان نحو 130 باخرة سياحية، تنقل مئات السائحين يوميا بين المدينتين من مختلف الجنسيات الأجنبية لقضاء رحلة سياحية مميزة داخل المواقع الأثرية والسياحية.

وأكد محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية أنها خطوة هامة لقطاع السياحة بالاقصر وأسوان، معربا عن أمله فى الوقت نفسه للاعلان عن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة لتبدأ فى توفيق أوضاعها والحصول على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل قبل الموسم الشتوى والذى سيبدأ اكتوبر المقبل.

وأشار عثمان لـ"اليوم السابع" إلى أنه فضلا عن الفنادق العائمة هناك 80 دهبية تعمل فى النيل ومستعدة لتنفيذ الاجراءات فور صدورها، خاصة انها تتميز بصغر مساحتها وسيكون مستوى الأمان فيها أعلى بكثير من الفنادق العائمة العادية.

وأشار إلى أن هناك 14 فندقا ثابتا فى الاقصر فقط حصلوا على شهادات السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والاثار والصحة وخمس مطاعم، مؤكدا أن لجان الوزارة تعمل بشكل مستمر لمنح الشهادة فورا لاى فندق ينتهى من توفيق أوضاعه.

وأكد عثمان على وجود طلب عالى من عدد من الاسواق السياحية التى تطالب باستئناف الرحلات للأقصر، مشيرا إلى أن اليابان مستعدة لتسيير طيران مباشر للاقصر، كذلك ايطاليا والنمسا هناك توافق على تسيير رحلة طيران أسبوعية، وأيضا السوق الأسبانى خاصة أنها أول دولة أعلنت 6 مدن مصرية آمنة ونصحت بالسفر لهم من بينهم الاقصر واسوان.