اليوم السابع
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1.76 دولار متوسط السعر الفورى للغاز بالسوق الأمريكى فى الربع الثانى 2020

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:00 ص
1.76 دولار متوسط السعر الفورى للغاز بالسوق الأمريكى فى الربع الثانى 2020 حقل بترول
كتبت - مروة الغول

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انخفض متوسط السعر الفورى للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي  خلال الربع الثاني من عام 2020بنحو0.2دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  مقارنة بالربع السابق  ليصل إلي 1.72دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية  مشكلا انخفاضا بنحو 0.9دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  مقارنه بالربع المماثل من العام الماضي.
 
وكان أعلي مستوي لمتوسط السعر الفورى للغاز الطبيعي مسجل في مركز هنري  بالسوق الأمريكي قد تحقق خلال الربع الرابع من عام2005 عندما بلغ 12.26دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  ولدي مقارنة متوسط  السعر الفورى للغاز الطبيعي بمتوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال الربع الثاني من عام2020يتضح انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنحو3.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. 
 
اسعار الغاز
متوسط الاسعار
وذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن انخفاض  متوسط الاسعار الفورية للغاز الطبيعي  في السوق الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2020 يعزي إلي إنخفاض الطلب علي الغاز الطبيعي  في قطاعي الطاقة والصناعة بسبب جائحة كورونا المستجد  بجانب ارتفاع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي ليصل في نهاية الربع الثاني من عام 2020 إلي أعلي مستوي له منذ نهاية يناير 2020وهو3.077تريليون قدم مكعب، مرتفعا عن متوسطة علي مدار الخمس أعوام السابقة بنحو466 مليار قدم مكعب.

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