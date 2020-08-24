وفاة نائب مدير مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف متأثرا بإصابته بكورونا

بنى سويف - أيمن لطفى

توفى الدكتور إبراهيم شعبان، نائب مدير مستشفى سمسطا المركزى جنوب غرب بنى سويف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وكان الدكتور إبراهيم شعبان -يبلغ من العمر أربعين عاما، متزوج ولديه أبناء- ظهرت عليه أعراض المرض من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق بالتنفس أثناء عمله بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، ونقل إلى العناية المركزة بمستشفى ناصر العام شمال المحافظة، ليظل بها ما يقارب شهرا، حتى لقى ربه مساء اليوم الاثنين، لينضم إلى قائمة شهداء الجيش الأبيض خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

ونعت الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب -مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة، التى كانت تعمل مع الفقيد ضمن فريق مبادرة 100 مليون صحة- عبر صفحة القوافل الطبية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: عن أى وجع هذا لا نجد من الكلمات ما نرثيك بها، فالقلب يبكى والعين تدمع والحزن يملأ الدنيا، انتقل إلى رحمة الله تعالى الشهيد الدكتور إبراهيم شعبان نائب مدير مستشفى سمسطا ولا نقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أشهد الله ما رأينا منك إلا الوجه البشوش والأخلاق الحميدة والقلب الطيب الصافى والإخلاص والأصل الطيب".



الدكتور إبراهيم شعبان



دكتور إبراهيم شعبان اثناءعمله بالمبادرة