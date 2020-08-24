اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول دفعة جديدة من المساعدات المصرية إلى لبنان.. وسفير مصر : لن نتخلى عن بيروت

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:43 ص
وصول دفعة جديدة من المساعدات المصرية إلى لبنان.. وسفير مصر : لن نتخلى عن بيروت دفعة المساعدات المصرية الجديدة المقدمة إلى لبنان
بيروت - إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارا للدعم الإنسانى الذى تقدمه مثر لشعب لبنان؛ استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم الاثنين طائرتين محملتين بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.
 
 
تحمل الطائرتان 28 طنا من المساعدات الغذائية منها 10 أطنان دقيق؛ لمواجهة العجز الناتج عن تدمير صوامع القمح فى مرفأ بيروت.
  
 
وكان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والعميد أحمد الشحات الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت وممثل مجلس كنائس الشرق الاوسط ، والقنصل المصرى المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى.
 
 
ومن جانبه، أكد السفير ياسر علوى، أن تلك الإمدادات تأتى بتوجيهات من مصر بتقديم كل أشكال الدعم لشعب لبنان، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها اللبنانيين حتى يجتازوا محنتهم.
 
 
وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.
 
 
 

المساعدات المصرية للبنان

مرفأ بيروت

تفجير مرفأ بيروت

اخبار لبنان

السفير ياسر علوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس"الكتائب اللبنانية"لليوم السابع: لبنان رهينة بيد حزب الله

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:20 ص

الأب فريد صعب بالكنيسة المارونية: لبنان أصبح رافضًا للارتهان بالخارج

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:09 ص

مدير صندوق الزكاة اللبنانى لليوم السابع: مصر اعتادت مد يد العون لأشقائها العرب

السبت، 22 أغسطس 2020 11:42 م

مسئول بمجلس كنائس الشرق الأوسط لليوم السابع: نشكر السيسى على دعمه للبنان

السبت، 22 أغسطس 2020 10:55 م

صور.. وصول طائرتى مساعدات مصرية من الكنيسة والأزهر لمطار بيروت

السبت، 22 أغسطس 2020 11:00 ص

عضو بـ"تيار المستقبل" لـ"اليوم السابع": حزب الله مطالب بتسليم قاتل الحريري

الخميس، 20 أغسطس 2020 10:59 ص

لبنان ينقسم بعد حكم "اغتيال الحريرى".. عضو بفريق التحقيقات: حكم مخيب للآمال.. ووزير الداخلية الأسبق لـ"اليوم السابع": على حزب الله احترام القانون.. ولا يمكن لمن يحمى الإرهاب أن يكون جزءا من المشهد السياسى

الخميس، 20 أغسطس 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة