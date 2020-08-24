وصول دفعة جديدة من المساعدات المصرية إلى لبنان.. وسفير مصر : لن نتخلى عن بيروت

بيروت - إيمان حنا

استمرارا للدعم الإنسانى الذى تقدمه مثر لشعب لبنان؛ استقبل مطار رفيق الحريرى، صباح اليوم الاثنين طائرتين محملتين بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى الذى وجهت مصر بإنشائه منذ اللحظات الأولى التى أعقبت انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس الجارى.

تحمل الطائرتان 28 طنا من المساعدات الغذائية منها 10 أطنان دقيق؛ لمواجهة العجز الناتج عن تدمير صوامع القمح فى مرفأ بيروت.

وكان فى استقبال الطائرتين لدى وصولهما مطار رفيق الحريرى السفير المصرى بلبنان الدكتور ياسر علوى، والعميد أحمد الشحات الملحق العسكرى فى سفارة مصر ببيروت وممثل مجلس كنائس الشرق الاوسط ، والقنصل المصرى المستشار وائل السيسى والمستشار الإعلامى عبدالله زهدى.

ومن جانبه، أكد السفير ياسر علوى، أن تلك الإمدادات تأتى بتوجيهات من مصر بتقديم كل أشكال الدعم لشعب لبنان، مشددا على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها اللبنانيين حتى يجتازوا محنتهم.

وكانت مصر قد أطلقت جسرا جويا لمساعدة لبنان يتضمن 4 مراحل، شملت المرحلة الأولى المساعدات الطبية، أما المرحلة الثانية فشملت مساعدات طبية وغذائية، والثالثة استقبال 21 طبيبا مصريا لدعم عمل الكوادر الطبية فى لبنان، والمرحلة الرابعة ستشهد الإسهام فى إعادة الإعمار عبر جسر جوى تصل من خلاله سفن محملة بالأدوات والخامات اللازمة لإعادة ترميم المنشآت التى تهدمت بفعل الانفجار.