وقال قلواك، في تصريح صحفي مساء اليوم، إنه تمت خلال جلسات المفاوضات مناقشة ومراجعة وتنقيح الأوراق المتعلقة بمختلف القضايا السياسية والأمنية وفي جميع المسارات، مشيرا إلى أن التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية المتعلق بمسار دارفور سيكتمل غداً.

وأوضح أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيتم في موعده المقرر في 28 أغسطس الحالي، مضيفا أن عملية التفاوض تسير بصورة طيبة ومُرضية، تُبشر بقرب إحلال السلام الشامل والاستقرار في السودان.