وزير خارجية السودان: الحكومة لم تناقش الموقف من إسرائيل

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أكد وزير خارجية السودان المكلف عمر قمر الدين، أن حكومة بلاده لم تناقش فى أية لحظة الموقف من إسرائيل، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أى توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.

وكان وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، قد أكد فى وقت سابق، أن وزارته لم تناقش بأى شكل من الأشكال أمر العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأنها لم تكلف الناطق الرسمى بالإدلاء بأى تصريح حول هذا الأمر.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أنها تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوى صادق الناطق باسم الوزارة عن سعى السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح.

تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان، أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته فى وزارة الخارجية بأى شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوى للإدلاء بأى تصريحات بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوى صادق قد أعلن، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

وأضاف صادق فى حديث لـ"سكاى نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفا: "لا ننفى وجود اتصالات بين البلدين"، وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، من أجل توقيع اتفاق سلام.