اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية أمريكا يؤكد عدم سماح بلاده لإيران بامتلاك سلاح نووي

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:30 م
وزير خارجية أمريكا يؤكد عدم سماح بلاده لإيران بامتلاك سلاح نووي نتنياهو - بومبيو
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن بلاده لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي، مشددا على أن حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط.

 

وأضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن واشنطن تعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً.

وفيما يتعلق بتعاون الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة، قال بومبيو: سنستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها.

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، دعا إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني ، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين.، وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن تطبيق آلية "سناباك" "الزناد" لفرض العقوبات الأممية مع إيران خطوة مهمة.

 

وعن اتفاق السلام مع دولة الإمارات العربية، قال نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات خطوة مهمة في المنطقة.، كاشفا عن انضمام دول أخرى في المنطقة لإطار السلام .


اسرائيل

الامارات

التطبيع

اتفاق السلام مع الامارات

بومبيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نتنياهو: سنوزع الأموال على مواطنينا لدعمهم في ظل أزمة كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:37 م

24 ساعة حاسمة فى عمر حكومة نتنياهو.. تعرف على القصة الكاملة

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:04 م

صور.. العالم هذا الصباح.. آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد فساد نتنياهو وشرطة الاحتلال تعتقل العشرات.. حريق هائل يدمر مكتب النائب العام الإندونيسى فى جاكرتا.. انطلاق احتفالات الهندوس بعيد "جانيش"

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:05 ص

صور.. آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد فساد نتنياهو وشرطة الاحتلال تعتقل العشرات

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:04 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة