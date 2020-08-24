وزير خارجية أمريكا يؤكد عدم سماح بلاده لإيران بامتلاك سلاح نووي

كتب سمير حسنى

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن بلاده لن تسمح بامتلاك إيران السلاح النووي، مشددا على أن حصول إيران على السلاح سيضر بالشرق الأوسط.

وأضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن واشنطن تعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقراراً.

وفيما يتعلق بتعاون الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة، قال بومبيو: سنستمر في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن نفسها.

كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، دعا إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني ، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين.، وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن تطبيق آلية "سناباك" "الزناد" لفرض العقوبات الأممية مع إيران خطوة مهمة.

وعن اتفاق السلام مع دولة الإمارات العربية، قال نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات خطوة مهمة في المنطقة.، كاشفا عن انضمام دول أخرى في المنطقة لإطار السلام .