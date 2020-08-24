اليوم السابع
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وزير النقل يزف بشرى للصعايدة: نفكر بتخفيض تذكرة المترو للمستخدمين لمحطة بشتيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:19 م
وزير النقل يزف بشرى للصعايدة: نفكر بتخفيض تذكرة المترو للمستخدمين لمحطة بشتيل وزير النقل خلال لقائه بالمواطنين فى المترو
كتب محمد شرقاوى

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قال كامل الوزير، وزير النقل، إننا نفكر فى تخفيف سعر تذكرة مترو الأنفاق والمونوريل للقادمين من الصعيد، بشرط أن يكون محتفظا بتذكرة السكة الحديد بمحطة بشتيل الجديدة، مضيفا أننا سنقدم لأهالى وجه قبلى تخفيض سعر تذكرة مترو الأنفاق والمونوريل عند استخدامهم لمحطة سكة حديد بشتيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية لا تفرق بين المصريين، والرئيس السيسى يولى رعاية للجميع، مضيفا أن هناك افتتاح 5 محاور تطل على النيل منها محور سمالوط خلال فتره قريبة، مؤكدا أن رسالتى لأهالى الصعيد (متزعلوش منى)، والرئيس السيسى والحكومة لن تأتى على حساب مصلحتكم.

وأوضح وزير النقل، أن الرئيس السيسى اعتمد 5 مليارات جنيه من أجل تنفيذ طرق داخل القرى على مستوى الجمهورية منها 3.5 مليار جنيه فى الصعيد، مضيفا أنه وعد بتطوير الطرق الرابطة بين قرية شطورة ومدينة طهطا بسوهاج.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيس يتابع كافة التكليفات الخاصة بتنفيذ المشروعات يوميًا.  

محطة بشتيل

وزير النقل

المترو

متروا الانفاق

المونوريل

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