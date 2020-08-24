وزير القوى العاملة يكرم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، حفل تكريم محمد أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بمناسبة بلوغه سن التقاعد، فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع جميع العاملين متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في حياته المقبلة الجديدة، مقدما الشكر على المجهودات التي بذلها خلال فترة عمله التي تعد خدمة للوطن.

وعبر الوزير، عن تقديره العميق التفاني وكيل الوزارة فى العمل قائلًا: "ولا يسعنا إلا الدعاء لك بالتوفيق في باقي حياتك، وأن يجعل باقي عمرك خيرًا من ماضيه"، شاكراً له ما قام به من مهام خلال حياته الوظيفية حتى توليه رئيس الإدارة المركزية وما قام به من أجل الارتقاء بمستوى الإدارة والإدارات الفرعية التابعة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأكد الوزير روح الأسرة التي تكونت بين العاملين وبعضهم البعض فى الإدارة والوزارة بصفة عامة، والتي لطالما دعونا لتكوينها بما يعطى للعمل فاعلية ويؤثر بالإيجاب على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر .

وأهدي الوزير، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية هدية تذكارية تعبيراً عن تقديره له لما قدمه للوزارة من جهد وتفانى وإخلاص فى العمل، متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.