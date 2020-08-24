وزير الصناعة الروسى: إنتاج 1.5 جرعة من لقاح فيروس كورونا شهريا

كتبت أمل علام

قال دينيس مانتوروف وزير الصناعة الروسى إن روسيا تتوقع إنتاج ما بين 1.5 مليون جرعة شهريا من لقاحها المحتمل لفيروس كورونا كوفيد -19 بحلول نهاية العام، وزيادة الإنتاج تدريجيا إلى 6 ملايين جرعة شهريا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات واسعة النطاق للقاح، التي طوره معهد الجمالية في موسكو، في روسيا الأسبوع المقبل.

وأفاد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا يوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا زادت بمقدار 4852 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل اجمالى عدد الإصابات إلى 9.56749 حالة.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا التاجى إن النمو اليومي لحالات فيروس كورونا كان في حدود 0.5% في الأيام الـ8 الماضية.

وسجلت موسكو 611 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى رقم منذ 23 يوليو، وتباطأ النمو اليومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 0.2% لأول مرة منذ بداية الوباء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وبلغ عدد حالات المرضى الذين يواصلون علاجهم الطبي في الوقت الحالي، 169.727 أي 17.7% من مجموع المصابين.

وأفاد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا أن حالات التعافي من فيروس كورونا في روسيا زادت بمقدار 3162 في الـ24 ساعة الماضية إلى 7.70639 حالة، تشير أحدث البيانات إلى أن حالات الشفاء تمثل حوالي 80.6 % من جميع المصابين، على وجه الخصوص، بلغ عدد الأشخاص الذين تم شفائهم 965 شخصًا في موسكو.